Piano della sosta e Ztl a Siracusa, primo confronto con le associazioni di categoria

Questa mattina, negli uffici dell’assessorato Mobilità e trasporti, si è tenuto il primo momento di confronto sul Piano della sosta e sul Piano Ztl promosso dall’amministrazione comunale. L’incontro era dedicato ai portatori di interesse del mondo produttivo e commerciale. Al tavolo hanno partecipato Santi Lo Tauro e Giampaolo Miceli per Cna Siracusa, Virginia Zaccaria per ConfCommercio Siracusa, Mariella Muti e Giuseppe Vasques per Confesercenti Siracusa.

“Nel corso dell’incontro – spiega al termine l’assessore Enzo Pantano – è stata avviata un’analisi delle misure previste. Complessivamente, la valutazione dei primi stakeholders è stata positiva, subordinata però all’attivazione di una serie di servizi ritenuti fondamentali. In particolare l’ampliamento delle aree di sosta ed i collegamenti, una campagna di comunicazione capillare e una razionalizzazione dei pass per la Ztl Ortigia che devono essere razionalizzati”.

Si tratta di punti, peraltro, già inseriti nei programmi dell’amministrazione comunale e illustrati dall’assessore Pantano. “Ho ribadito anche oggi la volontà di procedere in maniera graduale e condivisa, mettendo al centro le esigenze di cittadini, operatori economici e visitatori. Le associazioni di categoria e datoriali presenti hanno annunciato che trasmetteranno formalmente all’Amministrazione i propri suggerimenti e contributi, che saranno oggetto di ulteriore valutazione”.

Il percorso di confronto proseguirà nei prossimi giorni con nuovi incontri: si inizierà con la categoria degli NCC per poi coinvolgere il settore alberghiero, i trasporti turistici e le altre realtà interessate, “nell’ottica – ha concluso l’assessore Pantano – di una costruzione partecipata del nuovo assetto della mobilità urbana”.