Piano dell’offerta formativa, al via il progetto “La Siracusa delle donne”

Iniziano gli incontri su “La Siracusa delle donne”, che fino ad aprile si terranno nell’ambito del Piano dell’offerta formativa comunale che integra i programmi scolastici. Il progetto è stato messo a punto dal coordinatore Giuseppe Prestifilippo con la collaborazione della Consulta comunale femminile e punta ad approfondire la figura di 11 donne ormai scomparse e che si sono distinte nelle rispettive professioni, nell’arte, nella cultura o nella politica facendole conoscere ai giovani e, attraverso il loro lavori, alla città. All’iniziativa hanno aderito sei scuole (tre superiori e tre istituti comprensivi) e la novità di quest’anno è che saranno gli stessi studenti a presentare le donne selezionate scegliendo autonomamente quale modalità comunicativa utilizzare.

Il primo incontro si terrà venerdì prossimo (30 gennaio) alle 9,30 nell’auditorium di via Modica dell’istituto “Rizza-Insolera”. Saranno presentate le figure della scrittrice Renata Drago Russo e la giornalista ed editrice Raffaella Mauceri che ha dedicato il suo impegno alle battaglie per i diritti delle donne. Moderati dalla dirigente scolastica Valentina Grande, le presentazioni saranno curate dagli studenti del “Rizza-Insolera” e del liceo Corbino. Lucia De Luca si esibirà in un intermezzo musicale.

Nei prossimi incontri di parlerà di Ida Carnera e di Amelia e Lina Naro (13 febbraio); Maria Rosaria Malesani e Maria Fausta Costanza (9 marzo); Lisetta Toscano Piccione e Giuseppina Pistone (20 marzo); Maria Rita Sgarlata e Teresa Callari (13 aprile).

La altre scuole impegnate sono il liceo Einaudi e gli istituti comprensivi Wojtyla, Giaracà e Santa Lucia. Tutti gli studenti che partecipano al progetto esprimeranno un voto sulle donne prescelte e alla più votata sarà intitolata una strada della città.