Piano di alienazione dell’Asp Siracusa: ancora in vendita l’ex ospedale 5 piaghe

L’Asp di Siracusa ha approvato il nuovo Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2026-2028, che include beni e proprietà in tutta la provincia e alcuni appartamenti a Catania. Tra i beni in vendita nel capoluogo, spicca ancora una volta il Monastero delle 5 Piaghe, l’ex ospedale di Siracusa, attualmente in comproprietà con il Comune.

Il sindaco Francesco Italia nel 2024 aveva chiesto di discutere il futuro della struttura, ma finora non ci sono stati sviluppi concreti. Il complesso, chiuso da decenni, è stato valutato circa 3 milioni di euro (stima del 2003). Anche la parte di proprietà del Comune è inclusa nel piano di alienazione. Non è la prima volta che la parte principale dell’ex ospedale civile, inclusa quella monumentale, è inserita nel Piano delle alienazioni. Per il complesso, chiuso da decenni, si ipotizza un prezzo di poco meno di 3 milioni di euro (stima risalente al 2003). Anche l’altra parte della struttura, di proprietà del Comune di Siracusa, è inserita nel piano di alienazione. Valore: oltre 3 milioni di euro.

Tra gli immobili che il Comune vuol vendere, in gran parte non utilizzati, il basso adiacente la Biblioteca comunale in via dei Santi Coronati 45, i locali della Biblioteca di via dei Santi Coronati 46, oggi usati come uffici comunali, l’ex Ospedale e Monastero delle Cinque Piaghe in via delle Vergini 8, esclusa la Galleria Montevergini, il terreno dell’ex Batteria Lido Armenia in trav. Calderini.