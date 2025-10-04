Piano Farmacie, il Pd di Siracusa attacca: “Commissione ignorata e iter non rispettato”

“Sul Piano Farmacie la Commissione consiliare non è stata ascoltata e siamo ancora molto lontani anni luce da un risultato soddisfacente“. A dirlo è il gruppo consiliare del Pd di Siracusa composto da Sara Zappulla, Angelo Greco e Massimo Milazzo, intervenendo sulla questione della farmacia che da Epipoli è stata spostata nella zona di Scala Greca.

Sulla vicenda in mattinata è intervenuto il capogruppo di Insieme, Ivan Scimonelli, chiedendo un incontro urgente con tutte le parti coinvolte oltre alla immediata sospensione della determina.

Dal canto proprio, invece, il gruppo consiliare del Partito Democratico spiega che, già con nota trasmessa i 26 settembre scorso, subito dopo la determina e previo accesso agli atti, la propria consigliera Sara Zappulla – in qualità di ex componente della Terza Commissione consiliare – aveva segnalato all’Amministrazione comunale una serie di criticità relative alla Determinazione Dirigenziale del 25 settembre, avente ad oggetto il Piano Farmacie – Revisione della Pianta Organica delle farmacie al 31.12.2022 valida per il biennio 2023-2024.

“Nella nota – afferma il Pd in una nota – si evidenziava che la determina non riportava i passaggi procedurali previsti dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in L. 27/2012, che impongono l’acquisizione dei pareri da ASP e Ordine dei Farmacisti prima dell’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche. Si sottolineava inoltre che il Consiglio comunale non era stato messo nelle condizioni di esprimersi su un atto di tale rilevanza, di fatto commissariato, e che la Commissione aveva richiesto chiarimenti anche sull’effettiva mancanza di luoghi nella zona originariamente individuata.”

E sempre nella stessa occasione i Dem chiedevano di ritirare il provvedimento e di procedere nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, ricordando anche le richieste avanzate dalla Commissione consiliare.

“Già in sede di Commissione – con l’intervento di tutti i consiglieri componenti – la questione era stata posta all’attenzione dell’Amministrazione – conclude il gruppo consiliare del Pd -, ribadendo non solo la necessità di garantire trasparenza sui passaggi procedurali e mettere a disposizione la relativa documentazione, ma anche l’importanza di considerare la farmacia come un servizio di prossimità, fondamentale per i cittadini e per l’equilibrio territoriale dei servizi.”