Piano paesaggistico, Lutri: “Uno strumento unico per la Sicilia, rispettando identità”

Attualità · la proposta

Il soprintendente ai Beni culturali di Siracusa propone uno strumento unico per tutta la Sicilia, che tenga conto delle specificità locali: “Serve dare certezze a chi investe e a chi lavora negli uffici”

Un unico strumento di pianificazione paesaggistica per tutta la Sicilia, che dia regole certe a chi investe e che rispetti le identità dei territori. È la proposta lanciata questa mattina dal soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Siracusa, Antonino Lutri, durante le celebrazioni per i 70 anni di Ance Siracusa al Castello Maniace. Il sindaco di Siracusa ha accolto l’idea con favore.

L’intervista.

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La sua proposta, ben accolta dal sindaco, va nella direzione di uniformare le regole in tutta la Regione. Qual è l’obiettivo?

“L’obiettivo è dare uno strumento valido su tutto il territorio regionale. Uno strumento che dia certezze a chi investe in Sicilia, ma anche a chi, come noi, lavora negli uffici e ha bisogno di sapere come operare. Oggi rischiamo di trovarci davanti a situazioni diverse da provincia a provincia”

Quindi si tratta di cancellare le differenze tra le province?

“No, non si tratta di cancellare. Un piano che cancellasse le identità territoriali non sarebbe una soluzione né praticabile né ottimale. Si tratterebbe invece di avere uno strumento unico da applicare in tutta la Regione, che tenga conto delle specificità dei territori, cioè delle macrozone e delle province. Così gli operatori economici del settore avrebbero maggiori certezze. Allo stesso tempo, noi negli uffici potremmo muoverci in modo coerente con quello che fanno i colleghi nelle altre zone della Sicilia”