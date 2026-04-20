Piano scuole, il Tar dà ragione al Libero Consorzio di Siracusa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione di Catania, con sentenza del 15 aprile 2026, è entrato pienamente nel merito del ricorso presentato da alcuni docenti e dal comitato “Tuteliamo l’Istituto Rizza di Siracusa” avverso il piano di riorganizzazione degli istituti scolastici superiori, respingendolo e confermando la piena legittimità dell’azione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, difeso dall’avv. Andrea Nicosia.

La decisione del TAR rappresenta un passaggio che riconosce la correttezza del percorso amministrativo intrapreso dal Libero Consorzio, la coerenza delle scelte operate e la loro rispondenza agli obiettivi di interesse pubblico: razionalizzazione e assegnazione più funzionale degli spazi, riduzione dei costi di gestione, superamento dei cosiddetti “condomini scolastici” e una più equa distribuzione degli ambienti tra gli istituti.

Con questa pronuncia viene quindi confermata la validità della deliberazione del 23 dicembre scorso, ponendo su basi solide l’attuazione del piano.

Nel corso dell’ultimo confronto del tavolo consultivo si è comunque registrato un clima sereno e costruttivo, anche nel dialogo con la dirigente reggente dell’Istituto Rizza-Insolera, professoressa Sanzaro, segno di una volontà condivisa di affrontare il percorso con senso di responsabilità.

“Il fatto che il TAR sia entrato nel merito e abbia respinto il ricorso – afferma il presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa – conferma in modo netto la bontà dell’azione amministrativa portata avanti dal Libero Consorzio. È il riconoscimento di un lavoro serio, fondato su valutazioni tecniche e orientato all’interesse generale. Desidero sottolineare che questo percorso non nasce per contrapporsi a qualcuno, ma per migliorare le condizioni dei nostri studenti, offrendo spazi più adeguati, funzionali e sostenibili nel tempo. Le interlocuzioni di questi giorni, anche con la dirigenza dell’Istituto Rizza-Insolera, dimostrano che è possibile mantenere un confronto civile e costruttivo, nell’interesse primario dei ragazzi e della comunità scolastica. Andiamo avanti con determinazione, consapevoli di aver operato scelte necessarie e oggi pienamente confermate anche dalla giustizia amministrativa”.