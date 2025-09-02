Piazza Ernesto Cosenza a Siracusa: la zona, per i residenti, diventa un incubo la notte

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala su piazza Ernesto Cosenza a Siracusa:

“I residenti di Piazza Ernesto Cosenza sono stanchi di lottare ogni sera contro la maleducazione, l’irresponsabilità e la mancanza di senso civico di alcuni giovani che trasformano la piazza in un luogo dove tutto è concesso. Ogni notte, centinaia di ragazzi si radunano in piazza, disturbando la quiete e la tranquillità dei residenti che chiedono solo di poter vivere e riposare in pace. Nonostante le numerose chiamate alle forze dell’ordine e gli esposti alla procura, la situazione sembra essere degenerata. I residenti sono estremamente esausti. Chiediamo aiuto alle istituzioni e all’amministrazione comunale per risolvere questo problema che sta compromettendo la nostra qualità della vita. I residenti chiedono interventi concreti per garantire la sicurezza e la tranquillità nella zona. Vogliamo solo poter vivere e lavorare in pace. Siamo stanchi di aspettare, chiediamo aiuto alle autorità competenti per risolvere questa situazione insostenibile”.



