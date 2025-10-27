“Piccoli Brividi CRI”: l’Halloween della Croce Rossa Italiana di Siracusa

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Siracusa organizza “Piccoli Brividi CRI – Halloween con Croce Rossa Italiana”, un pomeriggio di festa e sensibilizzazione dedicato ai più piccoli.

L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre, alle ore 17:30, all’Urban Center di Siracusa.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare spazi di socialità, gioco e apprendimento, offrendo ai bambini l’opportunità di divertirsi e, al tempo stesso, avvicinarsi ai temi del primo soccorso, della gestione delle emergenze e degli stili di vita sani.

Durante l’evento sono previste attività ludiche e momenti educativi curati dai volontari del Comitato, che guideranno i partecipanti attraverso piccoli laboratori e dimostrazioni pratiche pensate per rendere l’apprendimento semplice e coinvolgente.

L’intento è promuovere una cultura della prevenzione e della solidarietà fin dall’infanzia creando occasioni in cui il gioco diventa anche strumento di crescita e consapevolezza.

Con “Piccoli Brividi CRI”, la Croce Rossa di Siracusa rinnova il proprio impegno nella promozione del benessere e della sicurezza della comunità, invitando famiglie e bambini a partecipare a un pomeriggio di festa all’insegna della partecipazione e della cittadinanza attiva.