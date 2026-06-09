Piccoli judoka crescono: doppio oro per il Centro Sportivo Siracusano al Criterium di Furci Siculo

Si è svolto domenica 7 giugno a Furci Siculo il Criterium Giovanissimi, manifestazione dedicata alle categorie Fanciulli e Ragazzi, un importante appuntamento per consentire ai giovani atleti di mettere in pratica quanto appreso durante gli allenamenti e verificare il proprio percorso di crescita sportiva.

L’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano ha partecipato con la nuova generazione di mini-judoka, giovani promesse che stanno seguendo le orme degli agonisti più esperti. Sul tatami sono saliti Andrea Palmeri e Roberto Cantarut, che hanno conquistato entrambi il gradino più alto del podio nelle rispettive categorie, dimostrando ottime qualità tecniche e grande determinazione.

Al di là dei risultati, il vero successo della giornata è stato l’approccio con cui i giovani atleti hanno affrontato la competizione, vivendo l’esperienza come un’importante tappa di preparazione verso futuri impegni agonistici.

“La soddisfazione più grande – commenta il tecnico Cristian Di Caro – è stata vedere i ragazzi festeggiare insieme le medaglie al ritorno dalla gara. Questo spirito rappresenta perfettamente uno dei principi fondamentali del judo, il Jita Kyoei, che significa crescere e progredire insieme attraverso la collaborazione e il rispetto reciproco”

Seguiti dal maestro Roberto Dell’Aquila e dal tecnico Cristian Di Caro, i giovani judoka torneranno ora in palestra per proseguire il loro percorso di formazione, pronti ad affrontare con entusiasmo i prossimi appuntamenti sportivi.