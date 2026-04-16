Pietro Grasso al Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa

Lunedì 27 aprile 2026, alle 15, nell’Aula Magna del Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa, si terrà il salotto letterario dedicato ai volumi “U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra” e “Noi altre. Potere femminile e violenza di genere”.

Ospite dell’incontro sarà Pietro Grasso, già magistrato e Presidente del Senato della Repubblica, oggi Presidente della Fondazione “Scintille di Futuro”. Nel dialogo con studenti e pubblico, offrirà una riflessione sui temi della giustizia, della memoria e del ruolo delle donne nella società contemporanea.

Grasso ha fondato la Fondazione Scintille di Futuro, impegnata nella diffusione della cultura della legalità tra i giovani, ispirata simbolicamente all’accendino di Giovanni Falcone, segno di memoria e responsabilità. Attraverso incontri nelle scuole di tutta Italia, promuove un confronto diretto con le nuove generazioni.

“L’iniziativa – ha sottolineato la preside Valentina Grande– rappresenta un momento di alto valore formativo, che intreccia approfondimento storico e impegno civile, valori essenziali e presupposti fondanti per la scuola odierna.”

Sono previsti interventi e domande da parte degli studenti coinvolti in percorsi di educazione alla legalità.

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa con il riconoscimento di 3 crediti formativi. L’ evento è organizzato dal comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati del tribunale di Siracusa