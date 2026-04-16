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Lunedì

Pietro Grasso al Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa

Nel dialogo con studenti e pubblico, offrirà una riflessione sui temi della giustizia, della memoria e del ruolo delle donne nella società contemporanea

Nel dialogo con studenti e pubblico, offrirà una riflessione sui temi della giustizia, della memoria e del ruolo delle donne nella società contemporanea

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Lunedì 27 aprile 2026, alle 15, nell’Aula Magna del Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa, si terrà il salotto letterario dedicato ai volumi “U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra” e “Noi altre. Potere femminile e violenza di genere”.

Ospite dell’incontro sarà Pietro Grasso, già magistrato e Presidente del Senato della Repubblica, oggi Presidente della Fondazione “Scintille di Futuro”. Nel dialogo con studenti e pubblico, offrirà una riflessione sui temi della giustizia, della memoria e del ruolo delle donne nella società contemporanea.

Grasso ha fondato la Fondazione Scintille di Futuro, impegnata nella diffusione della cultura della legalità tra i giovani, ispirata simbolicamente all’accendino di Giovanni Falcone, segno di memoria e responsabilità. Attraverso incontri nelle scuole di tutta Italia, promuove un confronto diretto con le nuove generazioni.

“L’iniziativa – ha sottolineato la preside Valentina Grande– rappresenta un momento di alto valore formativo, che intreccia approfondimento storico e impegno civile, valori essenziali e presupposti fondanti per la scuola odierna.”

Sono previsti interventi e domande da parte degli studenti coinvolti in percorsi di educazione alla legalità.

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa con il riconoscimento di 3 crediti formativi. L’ evento è organizzato dal comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati del tribunale di Siracusa


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