Pignoramenti per bollette vecchie di 10 anni: accertamenti in provincia di Siracusa, conti bloccati e giudici che annullano gli atti

Pignoramenti dei conti correnti, accertamenti esecutivi notificati a migliaia di cittadini, ricorsi al giudice di pace e i primi annullamenti già arrivati. Nell’ultimo anno il nome della Sogert S.p.A., società incaricata della riscossione coattiva in diversi comuni della provincia di Siracusa, è diventato il centro di una vicenda che ormai attraversa quattro territori: Avola, Francofonte, Noto e Pachino.

Un caso provinciale, multiforme, che ha un denominatore comune: il recupero di presunti canoni idrici risalenti anche a dieci anni fa, spesso sommati a tributi locali arretrati e riscossi con la procedura più invasiva: il pignoramento presso terzi.

La scintilla arriva da Avola, dove negli ultimi mesi diversi cittadini hanno denunciato il pignoramento del conto per presunti arretrati del servizio idrico. Avvocati e associazioni segnalano criticità nella notifica, difetti nella documentazione e atti giudicati da alcuni legali “non legittimati” dal punto di vista procedurale. La vicenda ha già prodotto ricorsi e un acceso dibattito politico.

A Francofonte il tema è arrivato direttamente in Consiglio comunale. L’opposizione ha parlato di “centinaia di famiglie colpite” da pignoramenti relativi a Imu, Tari e canoni idrici. Una mozione per discutere pubblicamente del fenomeno è stata bloccata dal Segretario comunale, generando nuove tensioni. Anche qui gli atti sono firmati Sogert e riguardano spesso annualità molto datate, con effetti pesanti sulle fasce sociali più fragili.

Anche Noto rientra nella mappa. Negli ultimi mesi sono emerse segnalazioni di accertamenti esecutivi su vecchi ruoli idrici, con successiva attivazione della riscossione coattiva.

Il fenomeno non ha ancora assunto la dimensione mediatica di Avola o Francofonte, ma è riconosciuto dai professionisti del settore e riguarda situazioni fortemente controverse: ruoli arretrati, errori di calcolo e notifiche cumulative dopo anni di inattività amministrativa.

Il caso Pachino è forse il più clamoroso. Secondo l’avvocato Fabio Fortuna, che sta seguendo decine di cittadini, la Sogert sta procedendo ai pignoramenti dei conti correnti per presunti canoni idrici vecchi di dieci anni. Lo scorso marzo era stata già segnalata la notifica di “migliaia di accertamenti esecutivi”. Nei mesi successivi sono arrivati i primi ricorsi al Giudice di Pace di Siracusa, con un dato importante: i primi atti sono stati annullati perché giudicati illegittimi. “Le tasse e i servizi si devono pagare, ma secondo legge”, spiega l’avvocato che ha firmato le opposizioni.

Il filo rosso che unisce tutti è la presenza della società Sogert come concessionaria in vari comuni del Siracusano e gli annullamenti ottenuti in tribunale aprono la strada a una stagione di contenziosi che potrebbe ampliarsi nelle prossime settimane. Il tema ora non è più solo il pagamento dei servizi idrici, ma correttezza, trasparenza ed equità di una riscossione che ha assunto un’intensità mai vista prima.