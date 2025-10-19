Pignorate quote Isab della G.O.I. Energy. Avs e Cgil: “futuro incerto”

“La decisione del Tribunale di Milano di procedere con il pignoramento delle azioni Isab detenute da GoiEnergy non ci coglie di sorpresa. Era già nell’aria, si attendeva solo il pronunciamento del tribunale. Con il pronunciamento del tribunale milanese il futuro della raffineria Lukoil è ancora più incerto di prima”.

Così Sebastiano Zappulla, segretario provinciale Sinistra Italiana-Avs, il quale in una lunga note dice: “Le dichiarazioni rilasciate dai vertici della raffineria non lasciano presagire nulla di buono: “non abbiamo titolo a rilasciare dichiarazioni su una vicenda che riguarda direttamente gli assetti proprietari”. Come dire: non sappiamo la raffineria a chi deve rispondere rispetto all’assetto produttivo da tenere in piedi e alla gestione del sito, intanto andiamo avanti in attesa di ricevere, non si sa da chi, se da GoiEnergy o Litasco o altri, nuove indicazioni e disposizioni”.

“La crisi dell’area industriale di Siracusa assume dimensioni sempre più grandi. – dichiara Zappulla – Siamo ormai giunti al punto di non ritorno: o diamo uno sbocco alla crisi con un piano industriale sostenibile sul piano ambientale, economico e occupazionale o tra breve verrà giù tutto. In assenza di una iniziativa dei governi, è necessario tornare a lottare per difendere il lavoro, l’ambiente, l’economia del territorio. Non c’è tempo da perdere. Occorre muovere una mobilitazione generale per costringere i governi ad intervenire.

Noi ci siamo. Abbiamo aspettato fino troppo. In questi mesi abbiamo chiesto l’intervento dei governi regionale e nazionale e preteso la verità sulla crisi che sta attraversando il polo industriale di Siracusa. Numerose le interrogazioni parlamentari rimaste senza risposta presentate da Alleanza Verdi Sinistra sulla crisi della Sasol, sul piano di Eni Versalis, sul sequestro di IAS, sui mancati investimenti pubblici – come il Pnrr- sulle bonifiche, il risanamento e la riconversione dell’area industriale di Siracusa.”

“I 600 contratti metalmeccanici non rinnovati, denunciati da Fiom Cgil, Uilm Uil e Fim Cisl l’ulteriore dato analitico che certifica l’inizio di una deindustrializzazione in corso, che se non fermiamo per tempo produrrà un terremoto economico, sociale e ambientale. – conclude Zappulla – Noi siamo per tenere un tono altamente preoccupato su una vicenda che è stata sottovalutata. Pronti a unirci alla lotta, dentro e fuori il Parlamento, per dare un futuro ecosostenibile al settore industriale di Siracusa”.

“La notizia del pignoramento delle quote della società G.O.I. Energy, disposto dal Tribunale di Milano a seguito di un contenzioso con la società Litasco S.A., impone una riflessione attenta e misurata”. Commenta Alessandro Tripoli, segretario generale FEMCA CISL Ragusa Siracusa

“La vicenda, che attiene a rapporti finanziari tra soggetti esteri, non deve essere oggetto di allarmismo, ma non può nemmeno essere sottovalutata, poiché coinvolge indirettamente un sito industriale di rilevanza strategica per il Paese. – spiega – È bene ricordare che l’acquisizione del complesso industriale di Priolo da parte di G.O.I. Energy è avvenuta sotto il regime di Golden Power, che prevede la vigilanza diretta dello Stato a tutela della continuità produttiva, della sicurezza energetica e della salvaguardia occupazionale. In questo contesto, è fondamentale che le istituzioni nazionali garantiscano la massima trasparenza sull’evoluzione della vicenda e sul rispetto degli impegni assunti con il decreto di autorizzazione governativa”.

“L’obiettivo prioritario – afferma – deve restare la stabilità produttiva e sociale del polo siracusano, che rappresenta una componente essenziale del sistema industriale ed energetico nazionale. Qualsiasi sviluppo societario o finanziario dovrà essere coerente con la prospettiva di crescita sostenibile, innovazione e sicurezza industriale che il territorio attende da tempo. Serve ora una cornice di chiarezza istituzionale e di responsabilità condivisa. Governo, Regione e azienda devono lavorare in sinergia per tutelare l’occupazione, accompagnare la transizione energetica e ambientale e restituire fiducia a un’area che merita stabilità e visione”.

“Il futuro del polo di Priolo non può essere ostaggio di controversie finanziarie o di equilibri societari incerti. Va costruito su basi solide: trasparenza, coerenza e rispetto dell’interesse pubblico nazionale. – conclude il segretario – Solo così potrà continuare a rappresentare una risorsa per la Sicilia e per l’intero Paese”