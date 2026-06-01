Pillirina e accesso al mare a Siracusa, mobilitazione nel weekend: due iniziative per chiedere la riapertura dei passaggi pubblici

Un fine settimana all’insegna della mobilitazione civica per il diritto di accesso al mare e la tutela del patrimonio costiero. Il Partito Comunista Italiano di Siracusa ha annunciato due iniziative pubbliche dedicate al tema della fruizione delle aree demaniali e della valorizzazione del litorale siracusano.

Il primo appuntamento è in programma sabato 6 giugno alle 16 in Traversa Sant’Agostino, nella zona della Pillirina. I partecipanti si ritroveranno all’ingresso della strada per poi raggiungere insieme l’area che conduce verso il mare, dove da anni, come denunciato da tempo proprio dal Pci, insistono due cancelli ritenuti abusivi che, secondo gli organizzatori, impedirebbero il libero passaggio dei cittadini attraverso una vasta porzione di terreno comunale.

Nel corso del presidio sarà chiesta l’apertura dei cancelli e si aprirà un confronto pubblico sulle possibili azioni da intraprendere per garantire il libero accesso alla vicina spiaggia della Pillirina e per promuovere una valorizzazione ambientale dell’intera area. Gli organizzatori invitano i partecipanti a privilegiare l’utilizzo di biciclette, mezzi pubblici e sistemi di condivisione delle automobili per limitare l’impatto sul territorio.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 7 giugno allo Sbarcadero Santa Lucia. L’orario definitivo della manifestazione sarà comunicato nei prossimi giorni.

Le iniziative si inseriscono nel più ampio dibattito cittadino sul futuro della Pillirina e delle aree costiere siracusane, da tempo al centro dell’attenzione di associazioni ambientaliste, comitati e movimenti civici. Gli organizzatori rivolgono un appello alla partecipazione della cittadinanza, delle associazioni e delle rappresentanze politiche di ogni livello istituzionale, affinché il tema dell’accessibilità al mare e della tutela dei beni comuni possa diventare oggetto di un confronto pubblico sempre più ampio.

Nel frattempo, gli stessi promotori rilanciano l’appuntamento previsto per domani, 2 giugno, alla Marina di Siracusa, dove Legambiente ha organizzato un concerto dedicato alla difesa della Pillirina, del mare e delle coste del territorio siracusano.