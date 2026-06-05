Pillirina, manifestazione del PCI Siracusa per l’accesso al mare: “Restituire il litorale ai cittadini”

Il PCI Siracusa annuncia una manifestazione pubblica in programma sabato 6 giugno, dalle 17, in fondo alla Traversa Sant’Agostino, per chiedere l’apertura dei cancelli e garantire l’accesso a una vasta area comunale e al tratto di litorale compreso tra la Pillirina e il Minareto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rivendicare la piena fruizione di uno dei tratti costieri più suggestivi del territorio siracusano. Secondo gli organizzatori, il litorale deve tornare a essere accessibile alla collettività e rappresentare un bene comune da vivere e valorizzare.

“Da questo litorale – spiegano dal PCI Siracusa – nelle prossime settimane proveremo a riappropriarci via mare della spiaggia della Pillirina”.

Il partito ha inoltre chiesto all’amministrazione comunale di valutare l’esproprio di un corridoio che, dalla Traversa Sant’Agostino, possa consentire un collegamento diretto e permanente con la spiaggia della Pillirina.