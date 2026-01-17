Pioggia a Siracusa, la città si sveglia sotto un violento acquazzone: allerta gialla fino a mezzanotte

Alla fine la pioggia a Siracusa è arrivata. Questa mattina la città si è svegliata sotto un violento acquazzone che ha provocato i consueti disagi in diverse zone urbane. Le precipitazioni, annunciate nelle scorse ore, hanno messo in difficoltà la viabilità cittadina, con strade allagate e tombini saltati.

Il maltempo, che sta interessando l’intero territorio provinciale, ha riportato alla luce criticità già note, soprattutto nei quartieri più esposti al rischio idrogeologico. Numerose segnalazioni sono arrivate dai cittadini per rallentamenti al traffico e accumuli d’acqua lungo le principali arterie.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla valida fino alle 24 di oggi, invitando la popolazione alla massima prudenza negli spostamenti. Le condizioni meteorologiche restano instabili e destano preoccupazione anche per la giornata di lunedì, quando è previsto un rischio di forti piogge e mareggiate.

Le autorità raccomandano di evitare le zone a rischio, prestare attenzione e seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.