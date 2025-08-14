Piscina comunale di Melilli, completato il secondo step dei lavori: a settembre la riapertura

Si sono ufficialmente conclusi i lavori di ristrutturazione alla Piscina Comunale di Melilli. Un intervento atteso e strategico, che ha interessato in particolare le due vasche principali e l’intera area esterna, completamente riqualificata per offrire uno spazio moderno, funzionale e sicuro a sportivi, appassionati di nuoto e giovani atleti del territorio.

Contestualmente, sono stati realizzati anche interventi di rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico degli spogliatoi e dell’impianto di riscaldamento, per garantire un comfort ancora maggiore e una gestione più sostenibile della struttura.





L’opera di restyling, voluta e seguita dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco On. Giuseppe Carta, restituisce alla comunità una struttura rinnovata non solo dal punto di vista estetico, ma anche sul piano tecnico e impiantistico, in linea con gli standard richiesti per lo svolgimento delle attività natatorie e sportive.

“La piscina comunale rappresenta un punto di riferimento per la pratica sportiva a Melilli e nelle frazioni vicine, – ha dichiarato il Sindaco Carta – e con questi lavori abbiamo voluto restituire alla cittadinanza uno spazio all’altezza delle aspettative, sicuro e accogliente, pronto ad accompagnare una nuova stagione di sport e socialità.”

La riapertura ufficiale è fissata per il mese di settembre, in concomitanza con l’inizio della stagione sportiva 2025/2026. Un appuntamento molto atteso da associazioni, scuole nuoto e cittadini, che potranno tornare a vivere pienamente uno degli impianti sportivi più importanti del territorio comunale.

L’intervento si inserisce all’interno di una più ampia strategia di valorizzazione dell’impiantistica sportiva promossa dall’Amministrazione, che punta a rendere Melilli sempre più vivibile, attiva e orientata al benessere dei suoi cittadini.