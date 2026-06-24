Piste ciclabili danneggiate o cancellate. Cavallaro (FdI): “Siracusa soffre anche per la mancanza di verifica della manutenzione”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Paolo Cavallaro, consigliere comunale di FdI, su via Mazzanti e viale Tica, che mostrano situazioni diverse ma accomunate da un problema che in città si ripete ormai troppo spesso.

“In via Mazzanti, a seguito di lavori sui sottoservizi, è stata cancellata la linea gialla che delimitava la pista ciclabile ed è stato interessato anche l’attraversamento pedonale rialzato, realizzato proprio per aumentare la visibilità e la sicurezza dei pedoni. In viale Tica, invece, le basole che delimitavano la pista ciclabile sono state rimosse durante i lavori e successivamente lasciate accatastate ai margini della carreggiata anziché essere ricollocate nella loro sede originaria.

Ho già rappresentato tali criticità agli uffici competenti, ma ad oggi non ho registrato alcun riscontro né alcuna iniziativa visibile volta a verificare e correggere le situazioni segnalate. Quando una segnalazione documentata rimane senza risposta, il problema non riguarda più soltanto il singolo ripristino stradale. Diventa un problema di attenzione amministrativa e di capacità dell’ente di intercettare e risolvere tempestivamente le criticità presenti sul territorio.

Non si tratta di casi isolati. Sono episodi che richiamano una realtà ben nota ai cittadini. Basta percorrere le strade della città per imbattersi in pozzetti danneggiati delimitati da paletti e nastro bianco e rosso che dovrebbero rappresentare una soluzione temporanea e che invece restano sul posto per mesi, talvolta per anni, fino a diventare parte integrante del paesaggio urbano.

Il problema non è il singolo cantiere. Il problema è una cultura amministrativa che sembra fermarsi al momento dell’autorizzazione e dell’esecuzione dei lavori, senza prestare la stessa attenzione alla fase successiva, quella del controllo e del corretto ripristino. Eppure parliamo di opere pubbliche realizzate con risorse pubbliche: piste ciclabili, attraversamenti pedonali rialzati, segnaletica stradale, elementi pensati per migliorare la sicurezza e la qualità dello spazio urbano.

Non è accettabile che tali opere possano essere alterate, rimosse o lasciate incomplete senza che vi sia un immediato ripristino. Siracusa non soffre soltanto per la mancanza di manutenzione. Soffre anche per la mancanza di verifica della manutenzione. Perché autorizzare uno scavo è relativamente semplice. Più difficile è assicurarsi che, una volta conclusi i lavori, la strada venga restituita ai cittadini nelle stesse condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro in cui si trovava prima dell’intervento. È su questo che l’Amministrazione dovrebbe concentrare maggiore attenzione. Perché il degrado urbano non nasce soltanto dall’assenza di interventi. Nasce anche quando gli interventi vengono eseguiti senza che nessuno si preoccupi di verificarne fino in fondo il risultato”.