Pitbull trovato in autostrada, adottato da un agente della Polstrada di Siracusa

S ingolare episodio a lieto fine nella mattinata di oggi lungo l’autostrada Catania–Siracusa. Una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Lentini, impegnata in un posto di controllo all’interno dell’area di servizio San Demetrio, ha notato un cane di razza pitbull aggirarsi nella zona.

Alla vista degli agenti, l’animale si è avvicinato fino a introdursi spontaneamente nell’abitacolo dell’auto di servizio, mostrando fin da subito un comportamento docile e non volendo più scendere.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del servizio veterinario del Comune di Lentini, che ha effettuato i controlli necessari: il cane è risultato privo di microchip ma in buono stato di salute.

La vicenda si è conclusa con un epilogo positivo. Il pitbull, infatti, ha trovato subito una nuova casa: ad adottarlo è stato Camillo, uno dei poliziotti della pattuglia intervenuta, che ha deciso di prendersene cura.

Un gesto di sensibilità che trasforma un episodio potenzialmente critico in una storia a lieto fine.