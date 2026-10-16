Più Artigianato, CNA Siracusa: “Un impegno mantenuto, riaprire presto la piattaforma”

Attualità · attività produttive

CNA Siracusa esprime soddisfazione per la decisione del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dell’Assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, di garantire la copertura finanziaria di tutte le istanze presentate per le annualità 2025 e 2026 della misura “Più Artigianato”.

“È una risposta concreta che le imprese artigiane aspettavano – dichiarano Rosanna Magnano, Presidente, e Gianpaolo Miceli, Segretario Territoriale di CNA Siracusa – Molti artigiani della nostra provincia hanno programmato investimenti contando su questa misura. Ora possono portarli avanti con certezza. Ringraziamo il Presidente Schifani, l’Assessore Tamajo e IRCA per aver trovato le coperture e superato le criticità emerse. Valutiamo positivamente anche la riapertura della piattaforma annunciata dall’Assessore Tamajo. Più Artigianato è uno degli strumenti più efficaci per sostenere la crescita delle imprese artigiane siciliane. Chiediamo che la riapertura arrivi in tempi brevi e che il confronto tra Regione e associazioni di categoria prosegua per rafforzarla”. Gli uffici di Cna Siracusa sono a disposizione delle imprese per informazioni e assistenza.

“I numeri del nostro territorio lo dimostrano – concludono -. Dall’avvio della misura, CNA Siracusa ha generato 540 istanze in collaborazione con Confidi UNICO, con agevolazioni per oltre 11 milioni di euro. È la prova dell’assoluto valore di Più Artigianato. È anche la prova di quanto conti un supporto completo alle imprese, dalla presentazione delle domande fino all’accesso al credito necessario per realizzare gli investimenti. Mettere in rete associazione e sistema delle garanzie significa dare agli artigiani gli strumenti per cogliere davvero le opportunità messe a disposizione dalla Regione.”

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