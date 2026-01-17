Pizza Day a Siracusa: nel laboratorio di Piano B i segreti di una pizza fatta bene

Nel giorno del Pizza Day, Siracusa News entra nel cuore pulsante di Piano B per scoprire cosa rende davvero speciale una buona pizza. La data non è casuale: il 17 gennaio, infatti, si celebra Sant’Antonio Abate, patrono del fuoco e dei forni, figura simbolo per chi lavora ogni giorno con impasti e alte temperature.

Per l’occasione, Friedrich Schmuck, patron e pizzaiolo di Piano B, ha aperto le porte del suo laboratorio mostrando davanti alle telecamere i gesti, la tecnica e la filosofia che stanno dietro a ogni pizza. Dalla stesura dell’impasto alla scelta delle materie prime, ogni passaggio racconta una storia fatta di esperienza, passione e rispetto per il prodotto.

“La pizza è prima di tutto convivialità – racconta Schmuck – È un momento da condividere, un cibo popolare che diventa eccellente solo se costruito con ingredienti di prima qualità”.

Per questo nel suo lavoro non c’è spazio per scorciatoie: farine selezionate, lievitazioni attente e topping essenziali, “perché – spiega – la semplicità è spesso la chiave del successo”

Nel cuore del pizzaiolo resta un grande amore: la pizza in pala, vero must di Piano B, pensata per essere condivisa e gustata insieme, proprio come vuole la tradizione.

E allora, nel giorno in cui il sabato incontra il Pizza Day, non resta che augurare a tutti una cosa sola: buon Pizza Day.