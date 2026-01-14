Plastic Free 2026: la Sicilia tra le Regioni più attive d’Italia con 20 Comuni, c’è anche uno della provincia di Siracusa

Con 20 Comuni selezionati, la Sicilia è tra le Regioni più attive d’Italia nel progetto Comuni Plastic Free 2026, promosso dall’associazione Plastic Free Onlus per premiare le Amministrazioni locali che si distinguono nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica.

Il riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione, è stato annunciato a Montecitorio nel corso della conferenza stampa nazionale, alla presenza dell’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e dei referenti regionali dell’associazione. In tutta Italia sono 141 i Comuni che hanno superato i 20 criteri di valutazione previsti.

“Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141, in costante aumento – ha dichiarato De Gaetano –. Un risultato che premia l’impegno concreto delle Amministrazioni locali, affiancate dal lavoro instancabile dei nostri referenti e volontari, che ogni giorno diffondono cultura ambientale nei territori”.

Il riconoscimento sarà conferito ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, al Teatro Olimpico, in occasione dell’evento nazionale che celebrerà l’impegno delle Amministrazioni virtuose.

I Comuni Plastic Free 2026 della Sicilia sono: Favara, Licata, Ravanusa (AG); Caltanissetta (CL); Belpasso, Caltagirone, Camporotondo Etneo (CT); Enna (EN); Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Mandanici, Roccalumera, Santa Teresa di Riva (ME); Altavilla Milicia, Cefalù (PA); Modica, Ragusa, Scicli (RG); Avola (SR); Mazara del Vallo (TP).

Le Amministrazioni sono state valutate in base a 20 parametri, tra cui: riduzione della plastica monouso, campagne di sensibilizzazione ambientale, contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, presenza di ordinanze e regolamenti virtuosi, attivazione di smoking area, casette dell’acqua, e collaborazione con i volontari di Plastic Free Onlus, guidati in Sicilia dal referente regionale Fabio Pipitone.

Un riconoscimento che premia non solo i Comuni, ma anche i cittadini e le comunità locali, protagonisti di un cambiamento possibile e concreto, capace di restituire centralità alla sostenibilità in un territorio ricco di bellezze naturali da preservare.