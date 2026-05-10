Plastic Free ripulisce il Parco Robinson, successo per l’iniziativa a Siracusa

Una mattinata all’insegna dell’impegno civico e della tutela del territorio quella che si è svolta oggi al Parco Robinson di Siracusa. Grazie all’iniziativa promossa dall’associazione Plastic Free Onlus, circa 40 volontari di tutte le età si sono rimboccati le maniche per un massiccio intervento di “clean up”, che ha restituito decoro a una delle aree verdi più trascurate della città.

L’evento, organizzato con grande successo dai referenti provinciali Adele Pavone e Massimo Pellegrini, ha permesso di sottrarre all’ambiente quasi mezza tonnellata di rifiuti (circa 500 kg). Tra i materiali recuperati, oltre a una quantità smisurata di plastiche e indifferenziata, sono stati rinvenuti numerosi rifiuti ingombranti e speciali, tra cui un materasso, sanitari, mobili, TV ed apparecchiature elettroniche abbandonate.

“Vedere così tante persone, incluse famiglie e giovani, dedicare il proprio tempo libero alla cura del bene comune è il segnale che la sensibilità ambientale a Siracusa sta crescendo” hanno dichiarato i referenti Adele Pavone e Massimo Pellegrini. “Il Parco Robinson è un polmone verde della nostra città e vederlo ridotto a discarica è una ferita che, almeno per oggi, fa un po’ meno male.”

I referenti ringraziano di cuore tutti i volontari che, armati di guanti e sacchi, hanno reso possibile questo straordinario risultato, dando appuntamento alla cittadinanza per i prossimi interventi di pulizia in programma in provincia come quello del 7 giugno a Brucoli e del 14 giugno a Lido di Noto.