Plemmirio: come ripensare il confine tra terra e mare

Le aree costiere sono oggi tra i territori più esposti agli effetti combinati del cambiamento climatico e della pressione antropica. Erosione, innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici estremi e urbanizzazione crescente stanno modificando in modo significativo questi spazi, rendendo sempre più urgente un approccio strutturato alla loro gestione.

In Italia, come in gran parte dell’area mediterranea, le coste concentrano una quota rilevante di popolazione, attività economiche e infrastrutture. Turismo, portualità, pesca e sviluppo urbano insistono su un sistema già fragile, dove gli equilibri naturali sono spesso compromessi o sotto stress. In questo contesto, interventi non coordinati rischiano di amplificare criticità esistenti invece di risolverle.

La pianificazione integrata della fascia costiera si inserisce proprio in questo scenario come uno strumento chiave. L’obiettivo è superare una gestione frammentata del territorio, spesso divisa tra competenze e livelli amministrativi diversi, per arrivare a una visione unitaria che tenga insieme tutela ambientale, sviluppo economico e sicurezza.

Non si tratta solo di vincoli o regolamenti, ma di definire strategie a medio e lungo termine basate su dati, analisi e monitoraggio continuo. La gestione delle coste richiede infatti un approccio multidisciplinare, capace di integrare aspetti ambientali, urbanistici, economici e sociali.

Un elemento centrale è la prevenzione del rischio. L’erosione costiera e l’avanzamento del mare non possono essere affrontati solo con interventi emergenziali. Servono politiche di adattamento, come la protezione e il ripristino degli ecosistemi naturali – dune, zone umide, vegetazione costiera – che svolgono un ruolo fondamentale nella difesa del territorio.

Parallelamente, è necessario intervenire sulla pianificazione urbanistica, limitando il consumo di suolo nelle aree più esposte e promuovendo modelli di sviluppo più sostenibili. Anche il settore turistico, che rappresenta una risorsa economica fondamentale, è chiamato a evolversi verso pratiche meno impattanti e più compatibili con la capacità dei territori.

La dimensione locale resta cruciale. Le amministrazioni, insieme agli operatori economici e alle comunità, sono i primi attori coinvolti nella gestione delle coste. Tuttavia, la complessità delle sfide richiede anche un coordinamento a livello regionale, nazionale ed europeo, oltre all’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio e la previsione.

Ripensare il rapporto tra terra e mare significa quindi affrontare una questione concreta, che riguarda sicurezza, economia e qualità della vita. Le decisioni prese oggi avranno un impatto diretto sulla tenuta dei territori costieri nei prossimi decenni.

La gestione della fascia costiera non è più rimandabile: è una priorità operativa.