Plemmirio, disservizi idrici: Aretusacque chiede il risparmio dell’acqua

Attualità · servizio idrico

Aretusacque informa i cittadini residenti nella zona del Plemmirio che, a causa delle persistenti criticità legate ai livelli del serbatoio di alimentazione, si stanno registrando disservizi e riduzioni di pressione nelle aree più alte e più distanti dal serbatoio stesso. Nella notte scorsa il serbatoio non è riuscito a recuperare il livello necessario al corretto funzionamento della rete, impedendo il ripristino delle condizioni ottimali per garantire l’approvvigionamento anche alle utenze ubicate nelle aree più periferiche e in quota.

Per superare questa situazione, Aretusacque sta effettuando specifiche manovre di regolazione della rete che prevedono una temporanea riduzione della portata in uscita dal serbatoio. Tale misura, seppur necessaria per consentire il recupero dei livelli di accumulo e ristabilire una distribuzione più equilibrata dell’acqua su tutto il territorio servito, comporterà una riduzione del servizio attualmente disponibile nell’intera zona del Plemmirio.

Aretusacque rivolge pertanto un appello a tutti gli utenti residenti nelle zone interessate affinché si adottino comportamenti improntati al massimo risparmio idrico durante questa delicata fase di riequilibrio del sistema. È fondamentale limitare l’utilizzo dell’acqua ai soli usi essenziali, evitando consumi non indispensabili quali l’irrigazione di giardini e aree verdi, il riempimento di piscine, il lavaggio di veicoli e ogni altro impiego che possa determinare un significativo incremento della domanda idrica.

La collaborazione di tutti risulta indispensabile per consentire il recupero dei livelli del serbatoio e garantire, nel più breve tempo possibile, un servizio più uniforme ed equilibrato a tutte le utenze del Plemmirio, comprese quelle situate nelle zone più alte e lontane dalla fonte di alimentazione.

Aretusacque continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e fornirà tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza.