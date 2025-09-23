Plemmirio, il mare del futuro: ricerca, tutela e comunità in prima linea

Il futuro dell’AMP Plemmirio passa necessariamente da una maggior consapevolezza della ricchezza biomarina e dall’educazione ambientale dell’intera comunità. Patrizia Maiorca, Presidente del Consorzio, traccia nella nostra intervista le linee guida del Plemmirio del futuro.

Un laboratorio a cielo aperto dove si sperimentano modelli di gestione ambientale e si immagina il futuro delle nostre coste. I 2.429 ettari di mare tutelato custodiscono praterie di posedonia, grotte sommerse e fondali che ospitano cetacei, tartarughe e una biodiversità unica.

Grazie ai fondi del PNRR, l’Area Marina Protetta ha avviato la realizzazione di un campo boe che permetterà di ridurre l’impatto delle ancore sul posidonieto, uno degli habitat più fragili e fondamentali per l’ecosistema marino. Parallelamente, le indagini scientifiche sui cetacei che frequentano le acque di Siracusa stanno restituendo dati preziosi, confermando la presenza regolare di delfini e altre specie che arricchiscono il patrimonio naturale del territorio, soprattutto nella zona vicino alla faglia Ognina-Capo Murro di Porco, dove i fondali raggiungono anche gli 800mt. di profondità.

Ma il Plemmirio non vive soltanto di ricerca. L’educazione ambientale resta un pilastro dell’attività del Consorzio di gestione: scuole, famiglie e turisti vengono coinvolti in iniziative di sensibilizzazione che hanno già contribuito ad aumentare la consapevolezza sulla necessità di proteggere il mare. Il coinvolgimento della comunità locale – dai pescatori agli operatori turistici – è infatti considerato cruciale per il successo delle politiche di tutela. “Il sogno sarebbe portare sempre più ragazzi a mare, con le loro maschere, per vedere quanto è meraviglioso il nostro mare”, ha detto Maiorca.

All’orizzonte si profila la possibilità di un’estensione delle aree di conservazione marina, che porterebbe ulteriori benefici alla biodiversità e renderebbe Siracusa un punto di riferimento internazionale per la gestione sostenibile delle coste. Una sfida che richiede equilibrio tra sviluppo turistico e salvaguardia ambientale, ma che può trasformare il Plemmirio in un modello da esportare in tutto il Mediterraneo.

“Se guardiamo avanti – sottolinea Maiorca – dobbiamo immaginare un Plemmirio capace di crescere, non solo come superficie protetta, ma come coscienza collettiva. Il mare non è una risorsa infinita: è un patrimonio da rispettare, giorno dopo giorno”.