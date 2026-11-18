Attualità · Confindustria

Il prossimo 20 novembre, con inizio alle ore 9:30, a cura di Confindustria Siracusa, si svolgerà il PMI DAY presso la SerTecAv S.r.l., azienda del Cav. Gaetano Tranchina specializzata nello Smart Infrastructure Management e nell’impiego di UAS (droni) a supporto delle attività di monitoraggio e ispezione delle infrastrutture. Parteciperanno all’evento due classi Dell’istituto “Quintiliano” di Siracusa. Saranno presenti la Presidente del Comitato Piccola Industria, Caterina Quercioli, il Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, il Direttore di Confindustria Siracusa Angelo Grasso.

Nel corso della visita i partecipanti potranno conoscere da vicino le tecnologie e i processi aziendali, con particolare riferimento alle operazioni svolte mediante droni gestiti da una Control Room autorizzata, in grado di supportare missioni anche in ambienti complessi e infrastrutture critiche.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare i giovani al mondo dell’impresa, dell’innovazione tecnologica e delle professioni del futuro.

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Dal 2010 il PMI DAY rappresenta un appuntamento annuale per Confindustria Siracusa che vede le nostre piccole e medie imprese associate aprire le loro porte agli studenti delle scuole per visite guidate e incontri con i protagonisti del mondo produttivo.

L’iniziativa mira a far conoscere la realtà produttiva delle imprese, le opportunità che offrono ai giovani e il loro costante impegno per la crescita economica. Gli studenti possono osservare da vicino come nascono prodotti e servizi, apprezzando l’esperienza e le competenze delle persone che li realizzano. L’evento permette di scoprire l’orgoglio e la dedizione quotidiana di chi lavora nelle imprese, offrendo una visione concreta del loro contributo alla società.

Il tema guida dell’edizione di quest’anno è “Crescere”. Per i giovani vuol dire costruire la propria identità e imparare a prendere decisioni per il futuro con consapevolezza delle proprie attitudini e capacità. È un percorso in cui formazione e competenze sono gli strumenti per trasformare obiettivi e passioni nel lavoro di domani.

“Crescere è nel DNA delle piccole imprese: significa trasformare curiosità e ingegno in innovazione, facendo delle tecnologie digitali e della sostenibilità, nuove leve di sviluppo. È una sfida che apre a nuovi mercati e trova nelle radici del territorio la forza per guardare lontano” ha detto Caterina Quercioli.

“È un processo di apprendimento continuo che vede al centro le persone” ha sottolineato Gaetano Tranchina.

“Per i giovani, come per le imprese, curiosità, conoscenza e coraggio di cambiare sono le chiavi per affrontare la sfida di diventare grandi e di essere protagonisti dello sviluppo del Paese” ha commentato il Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale – “Con il PMI DAY le aziende di Confindustria Siracusa , da sempre, costruiscono un ponte tra mondo della scuola e delle imprese”.