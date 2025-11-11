Pmi Day: le piccole e medie imprese di Confindustria Siracusa aprono le porte agli studenti

Dal 2010 il Pmi Day rappresenta un appuntamento annuale in cui le nostre piccole e medie imprese associate di Confindustria Siracusa aprono le loro porte agli studenti per visite guidate e incontri. L’iniziativa mira a far conoscere la realtà produttiva delle imprese, le opportunità che offrono ai giovani e il loro costante impegno per la crescita economica. Il tema di questa edizione è scegliere.

Scegliere cosa diventare e quale strada intraprendere per costruire il proprio percorso personale e professionale. Scegliere con responsabilità e coraggio, anche rischiando di sbagliare, ma vedendo l’errore come un’occasione di apprendimento e di crescita e non come una sconfitta. Scegliere in modo consapevole e informato i propri obiettivi e le competenze necessari per raggiungerli, attraverso esperienze e conoscenza, sapendo che ogni decisione porta con sé sfide da affrontare.

Molto spesso i giovani si sentono chiedere “cosa farai da grande?” Questa stessa domanda deve coinvolgere in un dialogo costruttivo tutte le parti in gioco: il mondo dell’istruzione, le famiglie e le imprese. Per i giovani, la scelta è un momento decisivo per iniziare un cammino che disegnerà il loro domani. Poter scegliere è un privilegio, un’espressione di libertà. Scegliere significa prendere una posizione, esporsi e assumersi la responsabilità delle conseguenze.

Con il Pmi Day gli imprenditori vogliono condividere con gli studenti la loro esperienza, le scelte fatte e quelle che continuano a fare ogni giorno, tra opportunità, rischi, successi e ostacoli da superare nella necessità di fronteggiare cambiamenti continui e sempre più veloci. Scegliere per essere protagonisti del futuro.

Quest’anno l’evento sarà a cura dell’azienda SerTecAv® il 14 novembre alle 9:30 nella struttura “Il Casale degli Archi Eventi” a Melilli SP 95 Villasmundo dove Gaetano Tranchina guiderà una sessione dimostrativa e divulgativa dedicata ai più recenti sviluppi nel campo del monitoraggio ambientale e infrastrutturale tramite UAS Enterprise (Unmanned Aerial Systems), comunemente noti come droni professionali. Parteciperanno gli studenti dell’Istituto “Ruiz” di Augusta e del “Rizza-Insolera” di Siracusa.

Per gli imprenditori il Pmi Day rappresenta il momento per condividere con i giovani studenti il loro impegno a favore della diffusione della cultura d’impresa.