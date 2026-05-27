PMI del Sud, formazione e innovazione al centro dell’incontro di Confindustria Siracusa con EY

Formazione, sostenibilità, digitalizzazione e innovazione come strumenti per rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro organizzato da Confindustria Siracusa in collaborazione con EY – Ernst & Young, dedicato alle opportunità offerte dal Bando MIMIT 2026 per lo sviluppo delle competenze specialistiche delle PMI del Sud Italia.

L’iniziativa ha consentito di approfondire i contenuti del bando nazionale che prevede contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, finanziamenti per progetti compresi tra 10 mila e 60 mila euro e una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, con premialità aggiuntive per progetti integrati sovraregionali.

Per il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, il momento attuale rappresenta una fase particolarmente importante per il tessuto produttivo. “Stiamo cercando di trattare il tema dei finanziamenti in tutte le sue sfaccettature. Oggi lo facciamo con Ernst & Young perché è un momento in cui i finanziamenti ci sono e le nostre imprese possono cogliere opportunità importanti”, ha spiegato.

Reale ha ricordato come nelle ultime settimane Confindustria Siracusa abbia promosso una serie di incontri con rappresentanti istituzionali e assessori regionali proprio per accompagnare le imprese nella conoscenza degli strumenti disponibili. Ma l’incontro odierno è stato anche occasione per commentare i temi emersi dall’Assemblea nazionale di Confindustria e dalle parole del presidente Emanuele Orsini, che ha rilanciato il tema della semplificazione burocratica e della competitività del sistema produttivo italiano.

“Le imprese hanno sempre lamentato una burocrazia soffocante e un’Europa con strategie poco chiare. I toni si alzano perché il momento è gravissimo: le crisi internazionali si susseguono, i costi energetici non sono più sostenibili e c’è il rischio di andare verso una desertificazione industriale”, ha detto Reale.

Secondo il presidente di Confindustria Siracusa, serve oggi un’azione condivisa per proteggere il sistema produttivo. “È un momento in cui bisogna fare squadra e sostenere le imprese italiane”.

Ad approfondire gli aspetti tecnici del bando è stato Antonio Schioppi, senior manager di EY, che ha spiegato come il progetto punti a rafforzare competenze strategiche all’interno delle aziende del Sud. “Il bando nasce per rispondere a un’esigenza specifica: creare maggiore formazione e competenze nelle imprese del Mezzogiorno”, ha spiegato.

Un focus particolare è stato dedicato al tema della sostenibilità e alle nuove esigenze del mercato. “Le grandi aziende e il sistema bancario continuano a richiedere alle PMI informazioni sulla sostenibilità. Per rispondere servono competenze interne capaci di individuare punti di miglioramento che possono trasformarsi in driver strategici di competitività”.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Andrea Averna, responsabile EY in Sicilia, che ha annunciato un investimento strategico dell’azienda sul territorio regionale. “Dopo tanti anni di lavoro a distanza, EY ha deciso di investire direttamente in Sicilia. Dopo l’estate apriremo una nuova sede nell’isola”. Un progetto che, nelle intenzioni del gruppo, punta anche a contrastare la fuga dei giovani talenti.

“Stiamo attivando partnership con diversi atenei siciliani. L’obiettivo è trattenere sul territorio tanti giovani che oggi, subito dopo la laurea, scelgono di andare via. Crediamo che uno dei passaggi fondamentali per cambiare alcune dinamiche della regione sia valorizzare la qualità delle persone che già ci sono”.

L’incontro si inserisce nel più ampio percorso avviato da Confindustria Siracusa nell’anno del suo centenario per accompagnare le imprese locali nella transizione industriale, tra formazione, innovazione e nuove opportunità di crescita.