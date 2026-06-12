PNES, “Ti aspetto a casa”: già 547 puerpere raggiunte dal progetto dell’Asp di Siracusa

Prosegue il progetto “Ti ASPetto a casa”, promosso dall’Asp di Siracusa nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, finalizzato al rafforzamento dell’assistenza territoriale nell’area materno-infantile.

Il progetto, dedicato all’assistenza multidisciplinare domiciliare per le puerpere e le loro famiglie durante i primi tre mesi di vita del bambino, ha già raggiunto 461 puerpere, con 249 prese in carico effettuate e un tasso di adesione del 45,5%, confermando il valore dell’assistenza di prossimità nel periodo post-partum.

A supporto della progettualità, l’Azienda ha recentemente individuato ulteriori 17 unità di personale interno, prevalentemente ostetriche e personale tecnico-amministrativo, che affiancheranno le figure già operative nelle attività sanitarie, organizzative e tecniche correlate agli interventi previsti dal programma.

Un primo incontro operativo presieduto dalla responsabile del piano degli interventi PNES Marine Castaing e dal direttore dell’Unità operativa Materno Infantile Giuseppe Italia, si è già svolto con il personale ostetrico coinvolto, figura centrale della progettualità “Ti ASPetto a casa”, al fine di condividere modalità operative e obiettivi delle attività territoriali previste.