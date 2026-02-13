Pnrr a Siracusa. Zappulla (Pd) chiede “la fotografia” dei progetti: L’assessore Bandiera: “criticità su alcune opere, ma siamo sul pezzo”

Tutti parlano dei progetti finanziati dal Pnrr e del loro impatto sulla città. Ma la domanda, secondo il Partito Democratico, è inevitabile: qual è lo stato reale di attuazione delle opere ancora in itinere? È su questo punto che in Consiglio comunale è approdato – a distanza di circa un mese – l’ordine del giorno presentato dal gruppo Pd, con l’obiettivo di ottenere una ricognizione aggiornata su avanzamento, rendicontazione e capacità di spesa dei fondi. Obiettivo non raggiunto del tutto, considerata l’assenza del dirigente Gaetano Brex, (re)insediatosi a Siracusa da appena un mese.

A spiegare la posizione dell’opposizione è il consigliere comunale Sara Zappulla (Pd): “C’è una soddisfazione generale perché il PNRR sta cambiando la città, ma serve una fotografia chiara degli investimenti: stato di attuazione e rendicontazione dei progetti, partendo dai più grandi – come l’Archeoparco – fino a quelli sulla digitalizzazione. Vogliamo capire cosa sta succedendo, cosa riusciremo a spendere ed eventualmente cosa rischiamo di non spendere”.

In sostanza, la richiesta del Pd punta a un quadro complessivo: non solo l’elenco degli interventi, ma anche tempi, criticità, scadenze e livello di avanzamento delle singole opere, per evitare sorprese a ridosso dei termini.

A rispondere in aula è stato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Edy Bandiera, che ha assicurato il massimo impegno dell’amministrazione sul completamento delle opere: “Siamo molto al lavoro sulla realizzazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza. Nel piano ci sono 40 interventi e su diversi lo stato di avanzamento è molto ampio: siamo quasi alla conclusione”.

Bandiera ha ricordato anche il nodo della scadenza attualmente prevista, fissata al 30 giugno 2026, pur evidenziando che “iniziano a circolare voci di possibili proroghe”. Nel frattempo, secondo l’assessore, una parte consistente dei progetti sarebbe già a uno stadio avanzato o prossimo all’ultimazione: tra gli esempi citati ci sono interventi di efficientamento degli edifici scolastici, lavori su strutture note in città come il Palaindoor, e una serie di infrastrutture digitali.

Accanto agli avanzamenti, però, l’amministrazione riconosce anche l’esistenza di criticità che stanno incidendo sui tempi. Bandiera ha indicato come fattore principale alcuni ritrovamenti archeologici imprevisti emersi durante le fasi di scavo: “In alcuni casi, quando si è passati dalla fase documentale agli scavi per effettuare i lavori, sono state trovate emergenze archeologiche che hanno comportato una dilatazione dei tempi. È necessario procedere con approfondimenti, studi e sondaggi”.

Secondo il vicesindaco, l’amministrazione starebbe monitorando costantemente la situazione, con incontri frequenti tra settore e imprese, soprattutto dove si percepisce “odore di ritardo”: “Stiamo cercando di portare in porto tutti i progetti e relazioneremo al Consiglio comunale sullo stato complessivo, tenendo conto delle criticità incontrate lungo il tragitto ma anche del fatto che molte opere sono in fase di ultimazione”.