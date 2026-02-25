Pnrr e Fua, confronto in Consiglio comunale a Siracusa. Bandiera: “opere in dirittura d’arrivo”. Zappulla (Pd): “rischio occasione persa”

Lavori pubblici, Pnrr e fondi Fua al centro del dibattito in Consiglio comunale a Siracusa, dove – su richiesta del gruppo consiliare del Partito Democratico – si è fatto il punto sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati. Un confronto che ha restituito due letture molto diverse: da un lato quella dell’amministrazione, che rivendica risultati e avanzamento degli interventi; dall’altro quella del Pd, che denuncia ritardi, criticità e il rischio di ritrovarsi con opere non pienamente funzionali.

A intervenire sono stati Edy Bandiera, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, e Sara Zappulla, consigliere comunale del Partito Democratico.

Bandiera ha spiegato in aula che il programma Pnrr in città comprende 30 interventi per poco più di 60 milioni di euro, sostenendo che la “stragrande maggioranza” delle opere è in fase avanzata e in linea con gli obiettivi.

Nel suo intervento ha richiamato anche un confronto con il quadro generale: secondo quanto riferito, la media regionale delle opere concluse sarebbe intorno al 13%, quella nazionale al 27%, mentre Siracusa si collocherebbe in Sicilia “sopra la media”, con diversi cantieri avviati e opere in via di completamento.

Tra gli esempi portati in aula, Bandiera ha citato in particolare l’intervento sull’edilizia residenziale pubblica: 11 milioni di euro su 60 destinati agli immobili popolari. Ha richiamato, nello specifico, gli interventi visibili tra via Sturzo e largo Luciano Russo, dove – ha evidenziato – gli stabili risultano già riqualificati.

L’assessore non ha negato le difficoltà, ma le ha ricondotte soprattutto a fattori specifici: ritrovamenti archeologici con conseguenti approfondimenti in collaborazione con la Soprintendenza, alcuni contenziosi con ditte e rallentamenti legati alle tempistiche. Nel complesso, però, il giudizio dell’amministrazione resta positivo: il programma, secondo Bandiera, “sta camminando e anche bene”.

Nel quadro più ampio dei finanziamenti, Bandiera ha sottolineato che al Pnrr si aggiungono gli interventi legati alla Fua, che partiranno successivamente, per un totale che porterebbe il Comune di Siracusa a gestire in questi anni circa 60 interventi e oltre 100 milioni di euro di finanziamenti.

Un passaggio che l’assessore ha usato per rivendicare la portata straordinaria della mole di lavori in corso e la complessità amministrativa di dover gestire contemporaneamente un numero così elevato di cantieri.

Tra le opere citate in aula anche l’Archeoparco urbano nel quartiere Tiche, per il quale – ha ricordato Bandiera – è stato approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo.

L’area interessata, tra viale Scala Greca e viale Santa Panagia, dovrebbe trasformarsi in un grande parco urbano da 70 mila metri quadrati (circa 7 ettari), con un investimento di circa 7 milioni di euro. Il progetto prevede verde, percorsi, impianti, servizi e un’area ristoro.

Bandiera ha definito l’intervento un “gioiello” per la città, aggiungendo però un tema non secondario: una volta realizzato, si aprirà la partita della gestione, su cui – ha detto – sarà necessario lavorare bene.

Di segno opposto la lettura di Sara Zappulla, che ha parlato di una seduta utile a scattare una fotografia dello stato attuale, ma con una conclusione netta: “la fotografia che guardiamo è quella di un treno perso”.

Secondo la consigliera Pd, il Pnrr poteva rappresentare la vera occasione per cambiare il volto della città, sciogliere problemi storici e migliorare concretamente i servizi e la qualità della vita. Il rischio, invece, è quello di ritrovarsi con opere realizzate “di corsa e di fretta”, senza una pianificazione adeguata dei servizi connessi, e quindi destinate a diventare “cattedrali nel deserto”.

Zappulla ha richiamato quanto emerso in aula anche dalle relazioni tecniche, parlando di almeno due interventi in forte sofferenza e di richieste di proroga già in fase di avanzamento.

Tra i progetti su cui il Pd segnala le maggiori criticità, Zappulla ha indicato il CCR della Mazzarrona, definito “progetto simbolo” di una mancata progettazione e di un mancato dialogo con la città. In aula, ha riferito, sarebbe stato chiarito che non ci sarebbero i tempi per uno spostamento.

La consigliera ha citato anche la mensa alla Vittorini e il campo da rugby come altri due interventi in questo momento in difficoltà, con la prospettiva di proroghe per consentire la realizzazione con le necessarie modifiche.

Il nodo, per il Pd, non è solo tecnico ma politico-organizzativo: Zappulla punta il dito contro l’assenza di un “ufficio Europa” e contro una macchina amministrativa che – a suo giudizio – non sarebbe stata messa nelle condizioni di lavorare con serenità e programmazione, finendo così per rincorrere scadenze e date.

Tra proroghe, criticità tecniche e cantieri complessi, i prossimi mesi saranno decisivi per capire se i finanziamenti Pnrr e Fua riusciranno davvero a tradursi in opere compiute, utili e sostenibili per la città.