Pnrr, la provocazione di Nicita (Pd): “va ribattezzato in Promesse Non Rispettate Ripetutamente”

“Il PNRR ha cambiato nome poichénon è più lo strumento per la ripresa nazionale ma più realisticamente è diventato il Piano Nazionale per i Ritardi e le Rimodulazioni cui in questi anni abbiamo assistito; oppure Piano Nazionale per la Restituzione dei Resti, viste le tante risorse che dovremo dare indietro perché il governo non è riusciti a usarle; ma più semplicemente direi che il PNRR è diventato: la Propaganda Non Riassicura la Rielezione”. Così in aula il senatore Antonio Nicita, vicepresidente Gruppo Pd a Palazzo Madama, che ha aggiunto: “Rispetto alla drammatica situazione in cui versa il Paese, questo Piano è stato l’unico elemento che ha concesso all’Italia in questi anni di fare piccoli passi, ma ora viene meno”.

“Con il PNRR abbiamo perso un’occasione e dato una cattiva prova in Europa perché non abbiamo prodotto i risultati che si potevano ottenere. E allora possiamo dire cosa questo Piano è stato davvero: Promesse Non Rispettate. Ripetutamente”, ha concluso Nicita.