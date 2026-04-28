Pof comunale, domani all’Einaudi di Siracusa l’evento conclusivo di “Educare alla legalità”

Si terrà domani (29 aprile) la giornata conclusiva del progetto “Educare alla legalità”, che rientra nel Piano dell’offerta formativa proposto ogni anno dal Comune di Siracusa alle scuole cittadine. L’appuntamento è alle 9,30 nell’auditorium dell’istituto superiore “Luigi Einaudi”.

L’evento consisterà nella proiezione dei cortometraggi realizzati dagli alunni delle scuole aderenti all’iniziativa, che è stata organizzata dal Comune (attraverso gli assessorati all’Istruzione e diritto allo studio e alla Legalità) con il partenariato della sezione di Siracusa dell’Associazione nazionale magistrati, dell’Ordine degli avvocati e del Rotary Club Siracusa-Monti Climiti. Il Pof comunale è coordinato dal funzionario dell’Ufficio di gabinetto Giuseppe Prestifilippo.

Domani saranno presenti: il sindaco Francesco Italia, gli assessori all’Istruzione e alla Legalità, Edy Bandiera e Pierpaolo Coppa, la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Luisa Giliberto, il presidente dell’Ordine degli avvocati Antonio Randazzo, i rappresentanti dell’Anm di Siracusa e i giornalisti Aldo Mantineo e Carmelo Randazzo che hanno collaborato al progetto nella veste di esperti.

“Educare alla legalità” ha visto l’adesione di 4 istituti superiori e 5 Comprensivi, ciascuno dei quali ha realizzato un corto. L’Einaudi presenterà “L’ultimo tiro”; il Corbino, “Diventare donna”; il Gargallo, “Dove eravamo rimasti…”; il Rizza–Insolera, “L’alcol non è l’amico in più della festa”; il Comprensivo Giaracà, “Like per il dolore”; il Costanzo, “Rita Atria, vittima di mafia”; il Wojtyla-Chindemi”, “Le dipendenze, se ci conosci…ci eviti”; il Brancati , “Streghe che non lo erano”; l’Archimede, “Allo specchio”.

Al termine, i lavori più meritevoli saranno premiati dal partner Rotary Club Siracusa-Monti Climiti.