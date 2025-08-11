Polemica sul verde pubblico a Siracusa, Di Mauro difende l’assessore Aloschi: “Frase strumentalizzata”

Il Presidente del Consiglio Comunale di Siracusa, Alessandro Di Mauro, interviene per difendere l’assessore Luciano Aloschi, finito al centro delle polemiche dopo alcune dichiarazioni sul decoro urbano rese durante l’ultima seduta consiliare.

Durante il consiglio comunale, Aloschi aveva lanciato, in chiave provocatoria, la proposta di valutare – con il supporto di esperti – la possibilità di ridurre il verde negli spartitraffico in alcune zone della città, con l’obiettivo di risparmiare risorse e reinvestirle nella manutenzione, migliorando al contempo la visibilità stradale. Un’uscita che ha immediatamente acceso il dibattito politico.





Di Mauro respinge però le critiche, parlando di una frase “estrapolata dal contesto” e di una “strumentalizzazione politica”.

“Non esiste alcun progetto per eliminare aiuole o spartitraffico – precisa – ma piuttosto la volontà di razionalizzare gli interventi e, di conseguenza, la spesa. L’obiettivo è ottimizzare le risorse e garantire un decoro urbano più costante ed efficace”.

Il Presidente denuncia quello che definisce un attacco diretto non solo all’assessore, ma all’intera amministrazione e al progetto Grande Sicilia.

“Come Presidente del Consiglio Comunale confermo la piena fiducia nell’operato dell’assessore Aloschi e nella bontà delle sue proposte per migliorare il decoro e la vivibilità di Siracusa” – conclude Di Mauro.