Polemiche in Consiglio comunale, il comitato siracusano per la Palestina: “le autorità competenti svolgano i loro lavori di indagine”

“Una brutta serata per la città. Cavilli, pretesti e accuse false pur di non decidere.” Così il comitato siracusano per la Palestina commenta la seduta di ieri sera in Consiglio comunale sulla benemerenza cittadina a Francesca Albanese.

“Riaffermare il diritto internazionale, dare voce alla verità (provata), essere testimone di senso di responsabilità civica: questo è divisivo? – si legge in una nota del comitato – Questo per noi è il collante, queste parole rappresentano quei valori che tutti noi che facciamo parte del comitato siracusano per la Palestina condividiamo. Abbiamo deciso di condividere questi valori che non hanno colore partitico ma hanno un forte senso politico, di quella politica che dal basso ed in modo trasversale ha fatto sì che ognuno di noi si senta veramente responsabile per quello che sta accadendo in Palestina.”

“Essere accusati pubblicamente ed in consiglio comunale di sostenere Hamas, solo perché crediamo nella libertà e nell’autodeterminazione del popolo Palestinese è davvero anacronistico considerando il genocidio in corso e lo sterminio di un intero popolo. – tuona il comitato – Noi non riusciamo a dormire la notte per quanto sta succedendo, non è tollerabile che chi si dichiari baluardo dei valori cristiani mortifichi ed umili il dibattito con formule di politichese qualunquiste”.

E poi sulla questione della presunta aggressione nei confronti del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Paolo Romano, il comitato dichiara: “Quanto è avvenuto alla fine della discussione, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere Romano, di un attacco e aggressione avvenuta fuori dal palazzo Vermexio, lasciamo che le autorità competenti svolgano i loro lavori di indagine e che vengano smentite dalla giustizia le minacce, i bastoni e tutti i particolari forniti e non reali dichiarati dal consigliere. Siamo stanchi, sotto pressione e abbiamo solo la volontà di vedere che qualcosa ancora possa cambiare per salvare quel briciolo di umanità che ancora possiamo provare a recuperare”.

“La nostra attenzione e speranza è rivolta alla Global Sumud Flotilla, già attaccata nei giorni precedenti da droni in due imbarcazioni presenti a Tunisi. Stiamo convogliando tutte le nostre forze a sostegno di questa flotta civile che speriamo, possa rompere il blocco e l’assedio su Gaza e permettere di aprire un corridoio umanitario per l’arrivo di aiuti alla popolazione palestinese stremata da guerra, miseria e fame. – conclude – La partenza della flotta è prevista da Siracusa la mattina dell’11 settembre. Saremo tutti alla Marina di Siracusa per salutare la Global Sumud Flotilla ed augurarle buonvento!”