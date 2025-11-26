Polemiche nel direttivo dell’Avis comunale di Siracusa: la denuncia dei consiglieri Calafiore e Fortuna

I consiglieri Claudia Calafiore e Robert Fortuna, regolarmente eletti nel direttivo dell’Avis comunale di Siracusa, denunciano pubblicamente un clima di “esclusione e accentramento instauratosi con il nuovo direttivo dell’associazione”.

I due riferiscono di essere stati estromessi da ogni attività ordinaria e straordinaria, fino ad arrivare alla loro cancellazione dal libro soci, deliberata dalla maggioranza del direttivo senza alcun contraddittorio né motivazioni legittime.

“Una decisione che si scontra con quanto stabilito dal Collegio dei Probiviri regionali, che ha riconosciuto la piena legittimità dei consiglieri e dichiarato, come mai avvenuta la cancellazione. Tale pronunciamento, tuttavia, è stato ignorato dal direttivo. La nostra esclusione – dichiarano – è un segnale allarmante. Non si può parlare di volontariato se si sceglie di emarginare chi propone visioni diverse e partecipa con spirito costruttivo”.

I consiglieri annunciano di aver già avviato le azioni necessarie per tutelare i principi fondanti dell’associazione e lanciano un appello a soci e cittadini: “L’Avis non è proprietà privata. Torni ad essere un luogo aperto, trasparente e condiviso. Continuiamo a donare, ma anche a difendere i valori che rendono grande questa realtà.”