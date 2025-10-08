Politica locale, nazionale e internazionale al centro dell’incontro di Sinistra italiana a Siracusa

Convocata una riunione aperta alla partecipazione di iscritti, simpatizzanti ed elettori Avs con all’ordine del giorno i grandi temi politici e gli eventi internazionali che stanno attraversando e interessando il nostro paese e il mondo intero.

Le guerre, il genocidio dei palestinesi e l’esperienza della Global Sumud Flotilla, la crisi della politica e della democrazia, le grandi mobilitazioni popolari e gli esiti elettorali recenti, il ruolo e la funzione dei partiti di sinistra e di Avs nel panorama politico locale e nazionale saranno i temi al centro della nostra discussione.

Venerdì alle 18 nella sede di Sinistra italiana in via Carso 100 per un momento di confronto aperto, libero, partecipato per ragionare insieme sugli eventi e definire una prospettiva politica e valoriale.