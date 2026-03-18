Politiche sociali a Priolo. L’assessore Marullo replica a Giarratana: “progetto di efficientamento ed ottimizzazione del settore”

“Vorrei fare un po’ di chiarezza precisando che anche i servizi citati rientrano in un più ampio progetto di efficientamento ed ottimizzazione del settore delle Politiche Sociali. Abbiamo scelto di tagliare alcune figure che non reputavamo utili per l’efficienza del servizio per 2 ordini di motivo: l’infermiere non è una figura indispensabile per il servizio in questione e il servizio di accompagnamento e disbrigo pratiche, non solo per gli anziani che beneficiano del servizio ADA ma per tutti i nostri anziani, è già garantito con il servizio civile a costo zero per il Comune. Questa scelta ha avuto una serie di vantaggi: la compartecipazione alle spese degli utenti è diminuita per tutte le fasce fino a oltre 36 euro al mese in quella più alta; avremo la possibilità di poter aumentare nei prossimi giorni il numero di utenti, scorrendo la graduatoria degli aventi diritto; abbiamo dovuto compensare l’aumento del costo orario degli operatori di oltre 2 euro l’ora”. L’attuale assessore alle Politiche sociali del Comune di Priolo, Gipi Marullo, risponde così alle dichiarazioni rilasciate dal già assessore al ramo e consigliere di opposizione Diego Giarratana.

“Siamo ovviamente dispiaciuti per le conseguenze subite dagli operatori che svolgevano i servizi tagliati, ma il nostro lavoro è concentrato sui beneficiari dei servizi, e stiamo lavorando per impiegare le somme anche per nuovi servizi oltre che per potenziare quelli già esistenti – conclude -. Chi ha contezza di eventuali lavoratori in nero o sfruttati è bene che faccia denuncia nelle opportune sedi e avrà dalla sua parte anche questa Amministrazione, che sulla legalità e sul rispetto per i lavoratori non ha mai accettato compromessi di alcun genere”.