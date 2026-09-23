Politiche sociali a Priolo. “Normalamente”: una serata che celebra un anno di iniziative

Attualità · Disabilità

“Normalamente “La disabilità come risorsa, l’accessibilità come scelta”. L’evento, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Priolo Gargallo, si terrà domenica 27 settembre a partire dalle 20 in largo dell’Autonomia Comunale. Non sarà semplicemente una serata conclusiva ma un momento di restituzione pubblica, di riflessione e di rilancio di tutto ciò che è stato realizzato durante l’Estate Inclusiva e nel corso del 2026 dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Priolo Gargallo.

Un percorso ricco e articolato, composto da oltre 50 appuntamenti in diverse location e attraverso esperienze profondamente differenti tra loro. Dall’Acquapark alle rappresentazioni teatrali dell’Inda. Dal Sup al Bowling. Dagli Interventi Assistiti con gli Animali al laboratorio di cucina fredda. Dalla sala di registrazione musicale al laboratorio di carta riciclata. Dai laboratori creativi alla Jet Ski Experience. Dalla vela alle attività con gli animali. Dalla Rifiuthlon ai Giochi senza Barriere. Fino al Derby dell’Amicizia e tanto altro.

“Un calendario apparentemente fatto di attività diverse – scrivono il sindaco Pippo Gianni e l’assessore Gipi Marullo – ma unite da un filo conduttore preciso: l’accessibilità non è una concessione, ma un diritto. Non è un momento occasionale, ma una scelta politica e culturale che deve diventare strutturale. Nel corso della serata saranno premiati gli “Alfieri della Cultura”: persone, realtà e istituzioni che, ciascuno nel proprio ambito, hanno scelto di dedicare tempo, risorse, competenze e professionalità alla propria comunità. L’obiettivo di questa premiazione è anche quello di lanciare un messaggio semplice, ma potente: essere protagonisti del bene significa scegliere di fare qualcosa per gli altri. Significa comprendere che il bene comune non si costruisce soltanto attraverso grandi gesti, ma anche attraverso la disponibilità quotidiana, la sensibilità e la capacità di mettersi a disposizione della propria comunità. Perché una comunità davvero inclusiva ed accessibile non è quella che fa qualcosa per le persone con disabilità, è quella che costruisce qualcosa assieme a loro”.