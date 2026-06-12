Politiche sociali e benessere dei cittadini, nuova tappa del percorso di Siracusa NextGen

Dopo gli incontri dedicati ai giovani, al futuro della città e alla qualità dello spazio pubblico, Siracusa NextGen promuove un nuovo appuntamento di confronto sul tema delle politiche sociali, della salute e del benessere dei cittadini.

L’incontro, dal titolo “Un nuovo inizio per Siracusa”, si terrà domani, sabato 13 giugno alle 17.30 nei locali di Punto Zero, in via Columba 113, a Siracusa.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che nessuna comunità possa crescere davvero lasciando indietro una parte dei propri cittadini. In una realtà segnata da nuove fragilità economiche e sociali, gli organizzatori ritengono necessario sviluppare politiche capaci di prendersi cura delle persone, rafforzare i servizi, promuovere la salute e creare nuove opportunità di benessere e inclusione.

L’appuntamento si propone come uno spazio di confronto e proposta condiviso tra forze politiche, movimenti e realtà civiche che si riconoscono in un percorso alternativo all’attuale governo cittadino e che si collocano nell’area progressista.

L’obiettivo è raccogliere idee, contributi ed esperienze per costruire una visione della città più attenta ai bisogni delle persone, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione sociale, dell’accesso ai servizi e della qualità della vita.