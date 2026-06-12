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Politiche sociali e benessere dei cittadini, nuova tappa del percorso di Siracusa NextGen

L'incontro, dal titolo “Un nuovo inizio per Siracusa”, si terrà domani, sabato 13 giugno alle 17.30 nei locali di Punto Zero

L'incontro, dal titolo “Un nuovo inizio per Siracusa”, si terrà domani, sabato 13 giugno alle 17.30 nei locali di Punto Zero

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Dopo gli incontri dedicati ai giovani, al futuro della città e alla qualità dello spazio pubblico, Siracusa NextGen promuove un nuovo appuntamento di confronto sul tema delle politiche sociali, della salute e del benessere dei cittadini.

L’incontro, dal titolo “Un nuovo inizio per Siracusa”, si terrà domani, sabato 13 giugno alle 17.30 nei locali di Punto Zero, in via Columba 113, a Siracusa.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che nessuna comunità possa crescere davvero lasciando indietro una parte dei propri cittadini. In una realtà segnata da nuove fragilità economiche e sociali, gli organizzatori ritengono necessario sviluppare politiche capaci di prendersi cura delle persone, rafforzare i servizi, promuovere la salute e creare nuove opportunità di benessere e inclusione.

L’appuntamento si propone come uno spazio di confronto e proposta condiviso tra forze politiche, movimenti e realtà civiche che si riconoscono in un percorso alternativo all’attuale governo cittadino e che si collocano nell’area progressista.

L’obiettivo è raccogliere idee, contributi ed esperienze per costruire una visione della città più attenta ai bisogni delle persone, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione sociale, dell’accesso ai servizi e della qualità della vita.


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