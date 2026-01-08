Polizia di Stato, per Santoro e Murè nuovi incarichi in provincia di Siracusa

Cambiano i vertici di due importanti Uffici della Polizia di Stato in provincia di Siracusa. Il dottore Massimiliano Santoro, da oggi, è il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, dopo aver ricoperto importanti e prestigiosi incarichi a Milano, Catania e, dal novembre del 2019, il ruolo di Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Siracusa.

Il Commissario Capo della Polizia di Stato, dott.ssa Mariantonietta Murè, che dal settembre 2023 ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa da oggi, 8 gennaio 2026, è stata chiamata a dirigere il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto, avvicendandosi con il Vice Questore Aggiunto Giuseppe di Majo, che da oggi assume la dirigenza del Commissariato di P.S. di Faenza (RA).

Il Questore, Roberto Pellicone, nella mattinata odierna, ha ricevuto il dottore Santoro e la dottoressa Murè per augurare loro un proficuo lavoro.