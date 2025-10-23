La Polizia Municipale di Siracusa a lezione di primo soccorso. Nel pomeriggio di ieri il primo gruppo di agenti ha partecipato a una giornata intensiva di formazione sulle manovre salvavita, grazie al sostegno del Rotary Club Siracusa.

L’obiettivo è quello di aumentare il numero di potenziali primi soccorritori all’interno del Corpo e fornire a tutti gli operatori le conoscenze di base per intervenire con prontezza in situazioni di emergenza.

Il corso, articolato in più giornate e diviso tra teoria e pratica, è finalizzato ad abilitare gli agenti alle manovre del Basic Life Support and Defibrillation (BLSD), fondamentali in caso di arresto cardio-circolatorio. Le lezioni si svolgono all’Urban Center di via Malta.

“Oggi hanno partecipato 18 vigili urbani, e ne formeremo altri 18 il 29 ottobre e ulteriori 18 l’8 novembre – ha spiegato Sergio Imbrò, assessore alla Polizia Municipale –. Il corso è tenuto gratuitamente dal Rotary di Siracusa, e voglio ringraziare il presidente e il dottor Maurilio Carpinteri per la disponibilità. Abbiamo già in dotazione un defibrillatore al Comando, donato in passato dal Rotary, e presto ne sarà installato uno a Piazza Duomo, a disposizione della cittadinanza.”

Soddisfazione anche da parte del comandante della Polizia Municipale, Loredana Carrara, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per un corpo sempre più vicino ai cittadini. “Sono davvero contenta – ha dichiarato – che tutti gli agenti e ispettori parteciperanno a questi corsi, indispensabili per chi opera quotidianamente sul territorio. Queste competenze permetteranno loro di essere ancora più vicini ai cittadini e pronti a intervenire in caso di emergenza.”

Un progetto, dunque, che unisce formazione, prevenzione e senso civico, con il contributo prezioso del Rotary e l’impegno del Comune di Siracusa per la sicurezza della comunità.