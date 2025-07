Poliziotti si fingono assuntori di droga e smantellano piazza di spaccio, un arresto e 3 denunce

La Polizia di Stato di Avola, con la collaborazione dei colleghi della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, ha arrestato un uomo di 24 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Altri tre soggetti sono stati denunciati, due per detenzione di sostanze stupefacenti e uno per resistenza a pubblico ufficiale.

In specie, nell’ambito del quotidiano contrasto alla vendita e al consumo di droga condotto dagli investigatori del Commissariato di pubblica sicurezza di Avola, i poliziotti sorvegliavano la casa dell’arrestato e, notando un insolito andirivieni, si determinavano ad intervenire.





Dopo aver bussato alla porta, gli indagati scambiavano gli agenti in borghese per assuntori di droga ma, appena capivano di trovarsi davanti la Polizia di Stato, due dei soggetti denunciati andavano in escandescenza e opponevano una strenua resistenza agli atti di polizia che gli operatori dovevano compiere e, financo, uno di loro mordeva il polso di un poliziotto.

Operata finalmente un’attenta perquisizione domiciliare, gli agenti rinvenivano e sequestravano 38 dosi di cocaina, 32 di hashish, 2 di marijuana, 260 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine delle incombenze di rito, il ventiquattrenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, veniva posto ai domiciliari.