Poliziotto siracusano salva un uomo dal suicidio ad Alessandria

Un gesto di straordinario coraggio e lucidità, compiuto lontano dalla sua terra d’origine, ha avuto come protagonista un poliziotto siracusano in servizio presso la Questura di Alessandria. La sera del 1° agosto, mentre era fuori servizio, ha salvato un uomo in evidente stato di alterazione psichica che minacciava di gettarsi da un ponte nella zona di Cabanette, nei pressi del canale Carlo Alberto.

Originario di Siracusa, dove ha vissuto fino all’età di 18 anni nella zona del viale Tisia, l’agente Andrea G. si trovava casualmente nei pressi del ponticello quando ha notato un uomo urlare frasi sconnesse e mostrare l’intenzione di farsi del male.





Senza esitare, ha compreso la gravità della situazione ed è intervenuto, raggiungendo l’uomo e riuscendo a bloccarlo fisicamente, impedendogli di compiere un gesto estremo. Un intervento provvidenziale visto da solo ha gestito l’intera fase critica, mantenendo il sangue freddo, mettendo in sicurezza l’uomo e attendendo l’arrivo dei colleghi delle Volanti e del personale sanitario del 118, che ha poi trasferito la persona all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Una storia che dimostra come lo spirito di servizio non conosce orari né confini geografici. “Ho semplicemente fatto ciò che andava fatto”, ha commentato con sobrietà il poliziotto, che continua a portare nel cuore Siracusa, anche a centinaia di chilometri di distanza.