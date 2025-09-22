Polizze professionali: una tutela sempre più necessaria

Quando si parla di polizza professionale si fa riferimento a un’assicurazione pensata per proteggere chi lavora da eventuali errori, omissioni o danni involontari che possono avere conseguenze economiche anche importanti. Per alcune categorie, come medici, avvocati, ingegneri o architetti, la sottoscrizione è un obbligo di legge; per molte altre non lo è, ma resta comunque fortemente consigliata perché rappresenta una garanzia di sicurezza in un contesto lavorativo sempre più complesso.

Le coperture offerte variano a seconda delle professioni, ma in generale comprendono la responsabilità civile per i danni causati a terzi e, in molti casi, anche la tutela legale. Sempre più spesso si parla di consulenza personalizzata e garanzie complete perché ogni professionista ha esigenze diverse: la possibilità di costruire una polizza su misura, integrando coperture aggiuntive, è ciò che consente davvero di sentirsi protetti a 360 gradi.