Polo chimico di Siracusa, Ugl: “Parole insufficienti, servono certezze per la riconversione Versalis”

“Il tempo passa, ma restano solo parole e promesse”. Con queste parole che Antonio Galioto, segretario provinciale UGL di Siracusa, commenta con amarezza la situazione del polo chimico e la mancanza di un “piano concreto per la riconversione industriale di Versalis”.

Nonostante le aspettative nate con la visita del ministro Urso, dal Governo e dalla Regione non sono ancora arrivate risposte chiare. “Avremmo voluto indicazioni precise, non generici impegni che poco risolvono nell’immediato, mentre il polo è sempre più segnato dalla crisi e ha urgente bisogno di una visione per affrontare la sfida della transizione”, sottolinea Galioto.





Secondo UGL, la riconversione del polo deve partire da un programma basato su sostenibilità ambientale e occupazionale, con una particolare attenzione alle ricadute sull’intero indotto siracusano. “Quest’area può e deve diventare un modello nazionale di sviluppo industriale sostenibile, ma servono idee chiare e soprattutto volontà politica per portarle avanti anche in sede europea”, aggiunge il sindacato.

Il quadro occupazionale a Siracusa resta preoccupante. La crisi colpisce soprattutto i lavoratori più anziani, spesso penalizzati nei piani di ristrutturazione, mentre le politiche attive del lavoro non decollano. “Il Sud, e in particolare Siracusa, vive una stagnazione occupazionale che non è solo economica, ma anche culturale e sociale”, denuncia UGL.

Il sindacato sottolinea anche il peggioramento delle condizioni del lavoro: contratti precari, salari bassi, assenza di investimenti in formazione e ricerca. “Assistiamo a una rilegittimazione della precarietà: intermediazione di manodopera, appalti al massimo ribasso, diritti calpestati in nome del profitto. Serve una svolta, con investimenti pubblici e privati e nuove tutele sociali”, afferma Galioto.

UGL Siracusa chiede una regia politica forte e condivisa, con un’alleanza tra istituzioni e mondo sociale. “Il sistema istituzionale locale da solo non basta più. È tempo di riscrivere diritti, doveri e protezioni per garantire una vera coesione sociale. Siracusa non può essere il banco di prova di promesse disattese: merita una programmazione seria, concreta e rispettata”, conclude il segretario provinciale.