Polo industriale di Siracusa, Scerra (M5S) al Governo: “Subito fondi per accompagnare la riconversione”

“Adesso é il momento di mettere sul tavolo risorse vere per accompagnare la riconversione della zona industriale di Siracusa. Il governo si attivi, anche in sede europea, per garantire quanto necessario per difendere l’occupazione e garantire competitività alle nostre imprese“. Lo dice il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra, che sollecita con una sua interrogazione sul tema, i Ministri per gli Affari europei, delle Imprese e del Made in Italy e dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Prosegue così l’azione di Filippo Scerra che, nei mesi scorsi, aveva incontrato il commissario europeo Fitto, il presidente di Confindustria Sicilia Bivona e poi i vertici territoriali della stessa Confindustria e dei principali sindacati. Il parlamentare pentastellato ha chiesto al Governo italiano di farsi promotore in Europa della creazione di un nuovo fondo da 500 miliardi di euro, finanziato attraverso emissione di debito comune, sul modello del programma Sure, e destinato a sostenere le imprese verso il passaggio a produzioni più sostenibili e a tutelare l’occupazione.

“Allo stesso tempo – prosegue -, ritengo indispensabile l’inserimento della zona industriale di Siracusa, tra i beneficiari del Fondo europeo per una transizione giusta (Just Transition Fund). Azioni che consentirebbero di sostenere investimenti per la riduzione delle emissioni, le bonifiche ambientali, il recupero delle aree industriali e la modernizzazione del sistema produttivo locale. Siracusa ed il suo asset industriale – conclude Scerra – devono continuare ad essere centrali e strategici nel piano energetico e produttivo italiano, in modo da potere diventare polo capace di coniugare tutela dell’ambiente, salute, occupazione e crescita economica”.