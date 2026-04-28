Polo industriale siracusano, la FIOM lancia l’allarme: “Serve una strategia nazionale”

Forte preoccupazione per il futuro dell’area industriale siracusana arriva dalla FIOM, che chiede con urgenza l’apertura di un tavolo nazionale per affrontare la fase di trasformazione in atto nel polo petrolchimico.

Secondo il sindacato dei metalmeccanici, il comparto – considerato un asset strategico per l’intero Paese – sta attraversando profondi cambiamenti che rischiano di tradursi in un ridimensionamento produttivo e occupazionale. Alla base delle criticità, la mancanza di una chiara politica industriale a livello nazionale ed europeo, capace di governare la transizione energetica garantendo al contempo continuità produttiva, tutela dei lavoratori, sostenibilità ambientale e indipendenza energetica.

La FIOM punta il dito contro le operazioni di cessione e riorganizzazione in corso, ritenute troppo legate alle logiche di mercato e prive di una regia pubblica. “È indispensabile definire un modello di sviluppo industriale – sottolinea il sindacato – evitando scelte frammentate e senza visione”.

Nel mirino anche il tema della riconversione industriale. Progetti come bioraffinerie o impianti per la produzione di idrogeno vengono considerati utili solo se inseriti in un piano strutturato, accompagnato da investimenti concreti e garanzie occupazionali certe. In caso contrario, avverte la FIOM, il rischio è quello di una perdita significativa di posti di lavoro e competenze.

Già oggi, evidenzia il sindacato, centinaia di lavoratori vivono una condizione di incertezza, con ripercussioni dirette sul tessuto sociale del territorio. Dura anche la critica nei confronti della politica e del governo, accusati di assenza, e di Confindustria, giudicata ambigua in questa fase di ristrutturazione.

Per la FIOM, quella in corso sarebbe una riconversione “green” solo apparente, che rischia di mascherare un processo di deindustrializzazione. Gli investimenti annunciati, senza un vero piano industriale e senza vincoli occupazionali, vengono definiti “un alibi per ridurre produzione e lavoro”.

Tra le proposte, il sindacato indica la necessità di valorizzare interventi strategici come le bonifiche, il riutilizzo delle aree di Punta Cugno e Marina di Melilli e lo sviluppo logistico-portuale. Un insieme di azioni che, se integrate, potrebbero trasformare il polo petrolchimico in un hub energetico innovativo con un ruolo centrale nel Mediterraneo.

“La prospettiva non può essere decisa senza il coinvolgimento delle comunità locali e delle organizzazioni sindacali”, ribadiscono i metalmeccanici, che chiedono un intervento pubblico immediato per evitare un declino industriale con pesanti conseguenze economiche e sociali.

Da qui l’appello finale: aprire subito un tavolo nazionale per definire una strategia condivisa e garantire un futuro al polo industriale siracusano e ai suoi lavoratori.