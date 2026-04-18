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A Catania

Pomeriggio movimentato all’Ikea, necessaria l’evacuazione

Alcuni testimoni hanno spiegato di essere stati invitati ad abbandonare l'edificio

Alcuni testimoni hanno spiegato di essere stati invitati ad abbandonare l'edificio

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Pomeriggio movimentato all’Ikea di Catania dove è scattata l’evacuazione dell’intero edificio con l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Sul posto anche il 118.

Notizie frammentari su quanto successo, ma è stato confermato e raccontato ai presenti che all’interno sarebbe stato utilizzato uno spray al peperoncino.

Sulla vicenda sono attesi approfondimenti, intanto la situazione è ritornata alla normalità.


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