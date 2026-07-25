“Pompieropoli 2026”, centinaia di bambini vestono i panni dei piccoli eroi all’Arenella

Attualità · vigili del fuoco

La giornata, organizzata dall’Associazione Pro Arenella con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, ha coinvolto tantissime famiglie tra prove, giochi ed esercitazioni all’insegna del coraggio e del lavoro di squadra

Grande festa all’Arenella, dove la manifestazione “Pompieropoli 2026” ha richiamato centinaia di famiglie e visitatori nel piazzale della Chiesa. Protagonisti assoluti i bambini, che per un giorno hanno vestito i panni dei piccoli pompieri, cimentandosi in un percorso di prove, giochi ed esercitazioni pensato per insegnare, divertendo, il valore del coraggio, dell’aiuto reciproco e del lavoro di squadra.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Pro Arenella in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, ha visto i piccoli partecipanti superare ogni ostacolo tra applausi ed emozioni, fino al momento più atteso: la consegna dell’Attestato di Pompieropoli, simbolo di una giornata vissuta da veri protagonisti.

Una manifestazione che ha confermato la voglia del territorio di ritrovarsi in momenti di comunità, offrendo ai più piccoli un’esperienza di crescita e divertimento. Soddisfazione tra gli organizzatori per la grande partecipazione di pubblico, che ha riempito il piazzale della Chiesa dell’Arenella in un clima di festa e condivisione.